Лукашенко предсказал сценарий столкновения США с Россией

Сценарий возможного столкновения США с Россией описал президент Беларуси Александр Лукашенко. В интервью журналисту Рику Санчесу белорусский лидер заявил, что Вашингтон не сможет победить Москву лишь ракетами. Это ясно показал пример Ирана, отметил Лукашенко.

По словам президента Беларуси, Россия — огромная страна. Ракеты у США быстрее закончатся, чем российская территория.

После конфликта с Ираном США считаются не только с Россией, но и с Китаем. Лукашенко подчеркнул необходимость для Вашигтона учитывать интересы других стран, имеющих свою позицию – в том числе и стран западного полушария, передает RT.