Евгения Кунгурова довели до самоубийства: возбуждено уголовное дело

Евгений Кунгуров погиб 8 апреля 2024 года. Ему было 40 лет. Следователи заявляли, что певец свел счеты с жизнью. Но семья артиста отказывалась в это верить.

В тот роковой день два года назад жена Кунгурова Ирина позвонила в полицию и сказала, что Евгений оставил ей странные послания и попросила приехать, проверить, не случилась ли беда. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили Кунгурова под окнами многоэтажки, признаков жизни он уже не подавал.

Основной версией гибели артиста долгое время называли самоубийство. Якобы у певца были психологические проблемы. Но в это не верил отец Евгения Виктор. Мужчина все еще пытается докопаться до правды. Получив новые данные, он пришел к выводу, что Евгения убили в квартире, а после выбросили. В итоге Виктор добился возбуждения нового расследования.

"Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту гибели в Москве известного оперного певца Евгения Кунгурова весной 2024 года. Изначально считалось, что баритон ушел из жизни добровольно, и в предварительном расследовании было отказано. После жалоб отца погибшего руководству СКР и прокуратуры дело все же возбудили — пока по факту его доведения до самоубийства, хотя Кунгуров-старший убежден, что причиной смерти его сына стало убийство, а суицид был инсценирован", — сообщает источник "Коммерсанта".

Адвокат семьи Кунгурова Евгений Черноусов подтвердил эту информацию. По его словам, дело возбудили 9 апреля, на следующий день после двухлетней годовщины трагической гибели Евгения.

Лица, причастные к преступлению, не установлены, отметил юрист. "Речь идет о доведении Евгения до самоубийства — предположительно путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства", — пояснил Черноусов.