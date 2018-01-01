Регина Тодоренко: "Материнство — это невыносимо трудно. Хочется просто закрыться в ванной"

Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова в 2018 году. Уже через несколько месяцев у пары родился первенец — сын Майкл. Летом 2022 года супруги вновь стали родителями — на свет появился Мирослав. А осенью 2025-го в семье родился третий мальчик, его назвали Федором.

Телеведущая старается совмещать карьеру и заботу о детях, однако, как оказалось, такой ритм дается ей непросто. Звезда "Орла и решки" признается, что практически не дает себе отдыха. Иногда Регина мечтает просто побыть 10 минут в тишине и одиночестве. Больше всего ведущую изматывает забота о детях.

"Материнство — это про невыносимо трудно и одновременно безумно вдохновляюще. Трудный процесс, потому что: ты учишься заботиться о ком-то, забывая о себе. Твой график сна, горячая еда и личное пространство становятся роскошью. Ты сомневаешься в каждом своем решении: "Правильно ли кормлю? Достаточно ли обнимаю? Не испорчу ли?". А иногда хочется просто закрыться в ванной на 10 минут тишины", — посетовала Тодоренко.

Но при этом Регина признается, что как бы трудно ей ни было, именно в семье, в детях она черпает вдохновение. "Именно в этом хаосе ты вдруг понимаешь, на что способна. Ты становишься сильнее, чем предполагала. Ты смотришь на мир глазами ребенка и заново учишься радоваться лужам, листикам и воздушным шарикам", — рассказала звезда ТВ.

По словам Тодоренко, смотреть, как "из крошечного "комочка" растет личность", просто невероятно. В такие моменты усталость и бессонные ночи становятся для Регины сущим пустяком. "Мои дети вдохновляют меня, мотивируют создавать что-то новое", — заключила она.