Конфликт на Ближнем Востоке негативно влияет на ситуацию вокруг Украины. Занятые Ираном, США могут ослабить давление на Россию, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Такие перемены его пугают.

Зеленский опасается, что изменение позиции Вашингтона может привести к нехватке оружия для Киева, особенно средств ПВО. Об этом глава киевского режима говорил и раньше, отмечая, что у США нет времени на Украину.

Поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем", заявляют в Москве. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал: любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для российской армии.