Яна Рудковская довела до слез эмоциональным обращением к больной раком Лерчек: "Дети каждый день спрашивают, с кем они останутся"

Блогер Лерчек в конце февраля родила сына от танцора Луиса Сквиччиарини. А сразу после родов у нее выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Сейчас Валерия Чекалина проходит химиотерапию в центре онкологии имени Блохина.

Суд приостановил уголовное дело в отношении блогера и снял домашний арест, чтобы Лерчек могла сосредоточиться на лечении. При этом бывшего мужа Валерии Артема Чекалина признали виновным в незаконных валютных операциях. Он приговорен к 7 годам колонии.

После объявления приговора Чекалину в соцсетях стали призывать смягчить наказание в отношении многодетного отца. Народ считает, что Артем должен остаться на свободе, чтобы воспитывать троих детей Лерчек.

Высказалась и Яна Рудковская. Продюсер переживает за судьбу детей Чекалиных. Жена Евгения Плющенко отметила, что жизнь Лерчек была разрушена практически в одну секунду.

"Вот ты — красивая и счастливая, с кучей детей и мужем ,с миллионами подписчиков, брендом косметики, машинами, домами. И вот мы видим Леру после очередной тяжелейшей химиотерапии: побритую, на больничной койке", — высказалась Яна.

Рудковской страшно представить, как Валерия засыпает и просыпается, зная, что скорей всего ей не удастся побороть болезнь, а отец ее детей будет в тюрьме, когда ее не станет. Яна надеется, что приговор Чекалину пересмотрят и наследники Лерчек не останутся сиротами при живом папе.

"Мне рассказали, что дети каждый день спрашивают, с кем они останутся, если не будет мамы, и папа, который в колонии на 7 лет. Я даже боюсь представить, какой они получат ответ — и получат ли вообще", — заявила продюсер.

Рудковская призвала не отнимать у троих маленьких детей шанс на счастье. А саму Леру Яна умоляет бороться и ни в коем случае не сдаваться.

"Лерочка, держись, борись! Ты нужна своим детям. Сил тебе и справедливости", — обратилась продюсер к блогеру.

Слова Рудковской довели народ до слез. На странице Яны в соцсети сотни людей пишут Лерчек слова поддержки.