Индии разрешили размещать в России до 3 тысяч военных

Соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Индией дает возможность Нью-Дели размещать в России до 3 тысяч своих военнослужащих. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соглашении уточняется, что контингент может направляться для проведения совместных учений, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. Военные могут прибыть в Россию и в некоторых других случаях – как отмечается, по согласованию сторон, для поддержания мира и стабильности.

Кроме указанных 3 тысяч военнослужащих Индия сможет дислоцировать на российской территории 10 военных самолетов и 5 военных кораблей. Одобренный властями Индии в начале апреля план модернизации армии включает, в том числе, закупку у России пяти новых зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".