Нетаньяху был шокирован запретом Трампа наносить удары по Ливану

Премьер-министр Израиля Нетаньяху был шокирован запретом президента США Дональда Трампа наносить удары по Ливану, сообщает Axios.

"Нетаньяху был ошеломлен и встревожен, когда он узнал о публикации", — пишет Axios.

По данным портала, израильские чиновники попросили Белый дом разъяснить пост американского лидера.

"Израиль больше не будет бомбить Иран. США запрещают это делать. Хватит!" — написал 17 апреля Трамп в своих соцсетях.

В Израиле утверждали, что за государством сохраняется право атаковать Ливан в рамках самообороны, даже во время режима прекращения огня.

17 апреля 10-дневное прекращение огня в Ливане вступило в силу. При этом Израиль продолжил атаковать юг государства на Ближнем Востоке.