Трамп хочет, чтобы США вместе с Ираном вывезли обогащенный уран

США и Иран вместе займутся вывозом обогащенного урана из исламской республики, заявил 17 апреля американский лидер Дональд Трамп в интервью CBS.

По его словам, для этого не потребуются американские войска, потому что уже будут заключены договоренности. Представители США и Ирана могут встретиться уже в эти выходные, добавил Трамп.

На следующий день он отметил, что если исламская республика не согласится — Соединенные Штаты всё-равно сделают это, но уже "менее дружественно".

"Кажется, дела на Ближнем Востоке, то что касается Ирана, обстоят хорошо. Вы узнаете. Это что-то, что должно случиться, и, думаю, случится", — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета. Подробностей он приводить не стал.