В Иране опровергли бравурные заявления Трампа об уране

Тегеран опроверг заявление Вашингтона о вывозе обогащённого урана в США или любую другую страну. Как сообщил представитель МИДа исламской республики, для решения вопросов по атомному досье есть несколько вариантов, но ни один из них не предполагает передачу иранских ядерных запасов.

Ранее такой план анонсировал Дональд Трамп. По его словам, сторонам удалось договориться по многим пунктам. Американские силы останутся в регионе до полного согласования сделки, новый раунд переговоров может пройти уже на этих выходных.

Лидер США продолжает утверждать, что обогащённый уран будут совместно поднимать и затем вывозить с атакованных подземных объектов. "Нам нужны самые большие экскаваторы, какие только можно себе представить. Но мы объединимся с Ираном и добьёмся этого", - заявил накануне Трамп.