В Оренбургской области задержали убийцу полицейского

В Оренбургской области задержан вооружённый мужчина, который два дня назад открыл стрельбу по стражам порядка. В результате погиб полицейский, ещё трое его коллег получили ранения. В поисках принимали участие кинологи и авиация.

Свой грузовик 52-летний Сергей Басалаев бросил в селе Белошапка, всего в 15 километрах от места преступления. Мужчина пытался затеряться в лесистой местности, но оперативники шли по следу. Беглеца настигли буквально в километре от сельского кладбища. По предварительным данным, оружия при нём уже не было. Известно, что стрелял Баслаев из охолощенного автомата, переделанного под боевые патроны.

Задержать Басалаева, находящегося в федеральном розыске, пытались ещё несколько дней назад в посёлке Аккермановка. Увидев силовиков, мужчина открыл огонь из автомата. 28-летний старший лейтенант Никита Гнусин погиб на месте.

В поисках злоумышленника местность прочёсывали сотрудники Росгвардии и МВД, в том числе кинологи. В операции задействовали коптеры и вертолёт.

За убийство и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов Сергею Басалаеву может грозить пожизненное лишение свободы. Сейчас с задержанным работают дознаватели. Им предстоит установить причины, толкнувшие мужчину на столь тяжкое преступление.