На фоне ближневосточного конфликта и энергетического кризиса США продлили разрешение на продажу российской нефти. Оно будет действовать до середины мая и коснётся сырья, загруженного на танкеры до 17 апреля. Это около ста миллионов баррелей, сообщил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Решение Вашингтона предсказуемо вызовет истерику у европейских и британских ястребов. Накануне они собрались на саммит в Париже. Встреча завершилась призывом немедленно открыть Ормузский пролив. Впрочем, ещё до этого Иран объявил о частичном разблокировании водной артерии в связи с перемирием в Ливане.

Пока что пролив открыт до 22 апреля - даты, когда заканчивается перемирие между США и Ираном. Но власти исламской республики сделали на этот срок послабление и разблокировали коридор для всех коммерческих судов, кроме кораблей, связанных с враждебными странами. Пока воспользоваться шансом решились только восемь танкеров и несколько круизных лайнеров. Остальные более двух тысяч кораблей, что скопились в горлышке пролива, всё ещё опасаются, но не Ирана, а армады авианосной группировки США.