Протесты в Албании переросли в столкновения с полицией

Драки, столкновения с полицией и поджог. Беспорядки вспыхнули этой ночью в центре албанской столицы. Тысячи людей собрались на антиправительственный митинг в Тиране.

Они вступали в стычки с правоохранителями и забросали фейерверками здание кабмина. На крыльце вспыхнул пожар. Протестующие требуют отставки премьер-министра Эди Рамы из-за коррупционного скандала вокруг его заместителя Белинды Балуку. Её подозревают в махинациях с госзакупками при строительстве крупных объектов.

Чиновницу уже отстранили от должности, но участники акций, которые уже стали регулярными, требуют лишить ее иммунитета от судебного преследования. Кроме этого, демонстранты выступают за роспуск правительства и досрочные выборы.