Собянин рассказал о благоустройстве ТПУ "ЗИЛ"

В Даниловском районе Москвы благоустраивают территорию транспортно - пересадочного узла "ЗИЛ", пассажиропоток которого составляет 16 тысяч человек в сутки. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, масштабный проект предусматривает строительство сразу нескольких объектов.

На территории свыше 15-ти гектаров разместятся два вестибюля будущей станции "ЗИЛ" Бирюлёвской линии метро. Также появятся жилой комплекс с подземным паркингом и многофункциональное пространство с торговыми площадями, кафе и ресторанами.

Ещё будет создано около двух с половиной тысяч рабочих мест. Кроме того, построят и реконструируют прилегающие дороги, запустят три маршрута общественного транспорта.