Пострадавшие от наводнения в Дагестане дети отдохнут в "Артеке"

Цветут лесные поляны, ласково шумит море. Международный центр "Артек" принимает первую группу детей из пострадавших от паводков районов Дагестана.

Крым встречает гостей солнечной и тёплой погодой, поэтому максимально много активностей проводится на открытом воздухе. Дети отрабатывают навыки туристической деятельности и учатся работать в команде. Они приехали из небольших сёл Хасавюртовского района. Многие из них никогда не видели моря, а об "Артеке" могли только мечтать!

В Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли масштабные подтопления. Детей, чьи семьи оказались в зоне бедствия, было решено отправить на отдых и оздоровление в лучшие центры страны. Школьники поехали в Северную Осетию, Краснодарский Край и в Крым.

Моделирование, дизайн, музыка - в "Артеке" работают десятки секций. При этом дети могут сами выбрать, чем хотят заниматься. Смена продлится 21 день. Впереди - экскурсии в крымские дворцы и в город-герой Севастополь, поход в горы и спортивные состязания. А главное – сотни новых друзей и поддержка в трудную минуту.