В Раменках завершается строительство православного храма

В Москве сегодня прошло совещание по возведению православных церквей на западе столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В настоящее время в округе строят сразу несколько храмов. Один из них - в честь трёх святителей в Раменках - выполнен в традициях псковской школы церковного зодчества с современными элементами. В здании завершаются отделочные работы. В состав комплекса также войдёт приходской дом.

Ещё одним важным духовным и общественным центром для жителей станет храм в честь священномученика Игнатия Богоносца, который возводят на Верейской улице. Это будет светлая и просторная современная церковь со стеклянным фасадом, прозрачным алтарём и подсвеченным крестом.