Собянин рассказал о поддержке НКО в Москве

Созданная в городе система поддержки НКО используется в других регионах России. Например, в Новосибирской области по столичной модели коворкинг-центров открыт региональный Дом общественных организаций. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр пообещал, что города и дальше поддерживать некоммерческие организации - интересных, активных и отзывчивых людей, чьи добрые дела так необходимы жителям столицы.

На этой неделе прошёл Московский форум некоммерческих организаций. В этом году он был приурочен ко Дню мецената и благотворителя. Встреча объединила представителей органов власти и сотрудников НКО из десятков регионов страны.