В Кремле прошёл первый в этом году развод караулов

Одна из самых зрелищных воинских традиций: на Соборной площади Кремля прошла первая в этом году торжественная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка.

14 всадников на лошадях породы русская верховая выполнили знаменитые построения - мельницу, восьмёрку, косичку и ёлочку. Каждое движение отточено и синхронизировано, их выполняют без пауз и в быстром темпе.

Сложные приёмы с огнестрельным оружием показала рота почётного караула. В этом году военные выступают в особой церемониальной форме, созданной по историческим образцам в честь юбилея победы над Наполеоном.