Нанесён удар по транспортным объектам на Украине

Российская авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах военных. Об этом сообщили в Минобороны.

Также поражены места хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации вооружённых формирований противника.

В ежедневной сводке о ходе СВО говорится, что силы ПВО России сбили девять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 568 дронов ВСУ.