Лавров в Турции сделал заявление о переговорах Москвы и Киева

Тема возобновления переговоров по Украине не является приоритетом номер один. Об этом на площадке дипломатического форума в Анталье заявил Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Глава МИД России также отметил, что Москва никому переговоры не навязывает. При этом Лавров воспринимает позитивно возможность возобновления переговоров с украинской стороной в Стамбуле.

Россия не уходит от переговоров. "Когда кто-то созреет, пусть предлагает", - добавил Лавров, намекая на то, что Украина и США после начала войны на Ближнем Востоке устранились от переговорного процесса.

Ещё министр сказал, что в отношениях Москвы и Пекина нет односторонней зависимости, связи в торговле и энергетике сбалансированы. Говоря о взаимодействии с США, глава российской дипломатии признал, что у Кремля много разногласий с администрацией США по двусторонних вопросам и санкциям.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.