В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности: зима возвращается

В Москве и Подмосковье в ночь на 20 апреля объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение опубликовал Гидрометцентр, оно будет действовать всю ночь до 9 часов утра в связи с гололедицей.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в столичном регионе похолодает. Ночью столбики термометров опустятся до небольших минусовых значений, днём воздух вряд ли прогреется выше плюс семи градусов.

При это в ночь на 19 апреля, а также весь день 20 апреля ожидаются мокрый снег с дождём и порывистый северный ветер.

Вся следующая неделя также будет прохладной, солнечные дни будут перемежаться с облачными и дождливыми.