Метеозависимых россиян предупредили о магнитной буре

Утром 18 апреля на Земле началась слабая магнитная буря. Её мощность может вырасти до уровня G2, однако более высокие значения маловероятны.

Как сообщили специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, буря вызвана приходом к Земле потока быстрого солнечного ветра из корональной дыры.

Острая фаза колебаний продлится один-два дня, утверждают астрономы. Не исключено, что жители севера и северо-запада России увидят полярное сияние.

Обычно вспышки на Солнце приводят к выбросу плазмы. На Земле в такие дни наблюдаются перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где обычно их не бывает.

Врачи рекомендуют метеозависимым людям соблюдать режим и принимать необходимые лекарства.