Мошенники в России замахнулись на святое

Мошенники замахнулись на святое. Преступные элементы крадут данные под видом поисковых отрядов, которые ищут пропавших в годы ВОВ.

Как сообщила ТАСС эксперт платформы "Мошеловка" Александра Пожарская, злоумышленники под видом участников поисковых отрядов рассылают сообщения с фишинговыми ссылками.

Мы нашли данные о вашем родственнике, погибшем в годы Великой Отечественной войны, для уточнения информации перейдите по ссылке или отправьте код из СМС, об этом сообщают аферисты людям.

После этого следует похищение данных для доступа на портал госуслуг, а потом – воровство денег с банковских карт.

Эксперт подчеркнула, что ни в коем случае нельзя называть никому данные из СМС.