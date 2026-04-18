Лавров рассказал, как Олбрайт приглашала его втихаря покурить в библиотеке

Сергей Лавров поделился со своими коллегами и журналистами историей взаимоотношений с Мадлен Олбрайт в 90-е годы. Однажды, рассказал глава МИД, Олбрайт пригласила его в библиотеку нью-йоркского отеля Waldorf Astoria покурить. Это было в то время, когда Лавров и Олбрайт работали представителями России и США при ООН, сообщает РИА Новости.

"Она, я вспоминаю с теплотой, всегда приглашала меня в библиотеку, где стояла пепельница и лежали сигареты. "Я знаю, ты куришь - пожалуйста"", - рассказал Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.

Министр назвал это человеческим жестом и признался, что тогда было запрещено курить в общественных и государственных учреждениях.

Мадлен Олбрайт с 1993 по 1997 год занимала пост представителя США при ООН, позже она стала госсекретарём. Олбрайт умерла в 2022 году в возрасте 84 лет.