Умерла Натали Бай, сыгравшая с Ди Каприо в культовом фильме

Умерла одна из самых узнаваемых французских актрис Натали Бай. Ей было 77 лет, она страдала деменцией, сообщает AFP со ссылкой на родственников актрисы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семье актрисы.

Натали Бай сыграла в нескольких десятках французских фильмов. Она была десять раз номинирована на премию "Сезар", получив четыре награды.

Российскому зрителю Бай известна участием в американской картине Стивена Спилберга "Поймай меня, если сможешь". Она сыграла мать главного героя Фрэнка Абигнейла, роль которого исполнил Леонардо Ди Каприо.

У картины были две номинации на "Оскар", но взяла она премию BAFTA и премию Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль второго плана.