В Киеве мужчина расстрелял из автомата людей на улице

В Киеве мужчина с автоматом расстрелял на улице нескольких человек. Как сообщают местные СМИ, он подходил к случайным людям на улице и стрелял по ним почти в упор.

После этого стрелок спрятался в супермаркете "Велмарт" на Голосеевском проспекте и взял покупателей в заложники. Магазин окружили полицейские, на место ЧП прибыла бронетехника.

Полиция вела с мужчиной переговоры, но они не увенчались успехом. После этого силовики провели штурм магазина и ликвидировали террориста. По предварительным данным, погибли два человека, ещё пятеро ранены. Среди пострадавших есть ребёнок.

ОБНОВЛЕНИЕ: Позже Владимир Зеленский сообщил о пяти погибших и десяти раненых в результате стрельбы в Киеве.