На Харьковском направлении российские военные закрепились к югу и востоку от Волчанска. Благодаря освобождению села Зыбино, удалось существенно расширить зону безопасности.

Масштабные воздушные бои идут на Добропольском участке. Российские дроны перехватывают вражеские аппараты, а также преследуют и уничтожают операторов ВСУ. За сутки ликвидированы десятки бронеавтомобилей, роботизированная платформа и несколько пикапов с пулемётами.

Западнее Гуляйполя пресечена переброска резервов. На этом же направлении расчёты гаубиц Д-30 уничтожили подкрепления неонацистов в лесополосах. А в тыловом районе зоны СВО наградили танкистов группировки “Центр”. Им вручили медали “Суворова”, “Жукова” и “Луки Крымского”, а также “За храбрость” II степени.