Организовал оборону опорного пункта: подвиг рядового Казимова

Рядовой Вадим Казимов под плотным огнём и атаками вражеских беспилотников грамотно организовал оборону ранее захваченного опорного пункта. В результате наши военные отразили несколько контратак противника. Вадим, применив ударный беспилотник, уничтожил живую силу ВСУ.

Лейтенант Владимир Мещеряков во время штурма опорного пункта неприятеля грамотно руководил подчинёнными. Несмотря на артиллерийские обстрелы и атаки дронов, наши военные ликвидировали боевиков и захватили форпост, успешно выполнив поставленную задачу.