Иран предупредил США о возобновлении боевых действий

Иран в любой момент готов возобновить боевые действия, поскольку не доверяет Израилю и США. Об этом в телеобращении к нации заявил спикер парламента исламской республики.

В МИД страны подчеркнули: переговоры с Вашингтоном приостановлены до тех пор, пока американская сторона не изменит свои требования. Также Ормузский пролив будет закрыт до снятия блокады иранских морских портов Штатами.

Как сообщает издание Axios, накануне в Белом доме прошло совещание, где обсуждали очередное обострение ситуации. Там было заявлено, что США не намерены отказываться от применения военной силы.

В еще одной горячей точке региона - Ливане - число жертв израильской агрессии превысило две тысячи. Сейчас Бейрут и Тель-Авив сохраняют временное перемирие, но оно несколько раз оказывалось под угрозой срыва. В ЦАХАЛ заявили, что с момента вступления в силу режима прекращения огня Израиль наносил удары по югу Ливана из-за нарушений со стороны "Хезболлы".