Иран снова перекрыл Ормузский пролив. Как сообщили в КСИР, это сделано до полного снятия морской блокады США. В Тегеране предупредили, что приближение судов к Ормузскому проливу будет приравнено к сотрудничеству с врагом, передаёт ТАСС.

В МИД Ирана, в свою очередь, заявили, что прямые мирные переговоры с США приостановлены до тех пор, пока Вашингтон не изменит свои максималистские требования.

Накануне Ормузский пролив был открыт для судоходства, через него успели пройти около десяти судов – нефтеналивные танкеры и круизные пароходы. При этом в Вашингтоне было заявлено, что несмотря на возобновление движения, американские силы продолжают блокировку иранских портов.

В свою очередь, в исламской республике подчеркнули, что возобновят блокаду морского коридора, если Израиль вновь начнёт наносить удары по Ливану. Запрет на такие действия Тель-Авиву выдал Дональд Трамп.