В Иране назвали советы ЕС "вершиной лицемерия"

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал советы ЕС "вершиной лицемерия". Так он отреагировал на призыв главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас обеспечить свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив.

Он подчеркнул, что Европа "втихую" дает добро на операцию США и Израиля против Ирана. По его словам, европейцы не могут "поступать так, как сами проповедуют".

"О, это то самое международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других, параллельно втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля [против Ирана] и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев? Оставьте проповеди при себе: хроническая неспособность Европы поступать так, как она сама проповедует, превратила ее болтовню о международном праве в вершину лицемерия", — написал Эсмаил Багаи в своих соцсетях.