Япония выразила КНДР протест в связи с пуском баллистических ракет

Япония 19 апреля выразила протест КНДР в связи с пусками баллистических ракет, сообщило в соцсетях японское министерство обороны.

"Действия КНДР, включая продолжающиеся пуски баллистических ракет, представляют угрозу миру и безопасности нашей страны, региона и мирового сообщества. Пуски баллистических ракет нарушают резолюции СБ ООН и представляют серьезную проблему с точки зрения безопасности населения. Наша страна жестко осуждает их и заявляет КНДР решительный протест", — говорится в сообщении.

КНДР утром 19 апреля запустила несколько, предположительно, баллистических ракет, заявил ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми. Он отметил, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.