В мире назревает масштабный кризис авиаперевозок

В ближайшее время полёты станут дорогим удовольствием. Пессимистичный прогноз опубликовало агентство "Блумберг". Пассажирам следует готовится к сложностям, которые наступят в течение нескольких месяцев из-за массовых отмен рейсов на фоне резкого роста цен на топливо.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и блокады нефтяных танкеров европейские перевозчики вынуждены экономить керосин. Из 20-ти крупнейших в мире авиакомпаний 19-ть уже существенно сократили количество рейсов.

По оценкам Международного энергетического агентства, в Европе авиатоплива осталось на шесть недель. Под угрозой срыва во всём мире летний туристический сезон.