Словакия может заблокировать вступление Украины в ЕС, если энергетический конфликт между Киевом и Братиславой будет усиливаться. Об этом заявили в парламенте республики, отметив, что готовы поддержать присоединение любой страны к Евросоюзу только при условии соответствия всем требованиям, чего нельзя сказать об Украине.

Ранее Киев прекратил поставки российской нефти по трубопроводу, ведущему в Европу. Словакия в ответ приостановила поставки Украине электроэнергии.

О практически нулевых шансах вступления Украины в Евросоюз в последние годы не раз заявляли в Старом Свете. Киев не выполняет обязательства и не соблюдает условия присоединения к ЕС.