В России впервые отмечается День памяти жертв геноцида в годы ВОВ

Сегодня в России впервые отмечается День памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Траурные мероприятия пройдут во всех регионах. Открыла день памяти Ленинградская область.

Накануне поздно вечером к мемориальному комплексу в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны принесли живые цветы. В годы оккупации здесь действовали многочисленные лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.

Всего за годы войны жертвами геноцида, целенаправленно организованного немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками, стали свыше семи миллионов человек из числа военнопленных и мирного населения. Для россиян - это день личной скорби, потому что в нашей стране нет ни одой семьи, в истории которой не было бы погибших.

"У каждого из нас есть родные, которые погибли на войне. О них надо помнить. Своей смертью они завоевали нам право жить. И мы должны жить так, чтобы быть их достойными, чтобы нам не было стыдно, а им не было стыдно за нас. Светлая память павшим нашим родным", - сказал помощник президента Владимир Мединский.