Изначально акция протеста в Милане планировалась как выражение недовольства миграционной политикой властей. Но к главному лозунгу "Без страха - в Европе мы хозяева в собственном доме!" добавилась вся правая повестка, ориентированная на национальные интересы.

Фермеры напомнили о том, что открытие рынка для южноамериканской продукции уничтожит сельское хозяйство Италии. Оппозиционные политики выразили недовольство евробюрократами, которые служат не населению ЕС, а трансатлантическим корпорациям и производителям оружия. Мировой энергетический кризис только усугубляет и без того непростую экономическую ситуацию в странах Старого Света.

Организатор протестов - действующий вице-премьер Италии. Поддержать Маттео Сальвини приехали представители правых сил и из других стран - союзники по блоку "Патриоты за Европу". Это третье по величине объединение в Европарламенте. Таким образом, миланский митинг перерос в правоевропейский бунт против Брюсселя.

Выступавшие на митинге вспомнили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Для них он по-прежнему образец стойкости и пример для подражания. Тем временем, западная пресса штампует статьи о том, что, похоже, оптимизм Киева и Брюссель относительно смены власти в Венгрии был преждевременным. В некоторых изданиях уже устраивают тотализатор: кто раньше получит европейские деньги.

На одной чаше весов - страна, член ЕС и НАТО, чьи выделенные в рамках дотаций ЕС 35 миллиардов были заморожены из-за строптивого премьера. На другой - надоевшие всем наглые попрошайки, для которых 90 миллиардов ещё нужно наскрести. А в итоге всё равно половину разворуют.