Хрупкое перемирие в Иране может быть нарушено в любой момент

Главному покровителю и союзнику Израиля - США - никак не удаётся заставить Иран пойти на свои условия. В МИДе исламской республики заявили: переговоры приостановлены ровно до тех пор, пока Вашингтон не изменит свои максималистские требования. Под угрозой срыва и хрупкое перемирие в Ливане.

После того, как накануне КСИР вновь заблокировал Ормузский пролив, коалиция даёт понять - боевые действия никто со счетов не сбрасывал. А подконтрольные Израилю и США прокси-группировки Сирии и Иракского Курдистана, вполне могут взять на себя часть наземной операции.

Перемирие между Ираном и США может быть сорвано в любой момент. Новый раунд переговоров в Исламабаде так и не назначен. Да и с чем идти, стороны толком не знают. Трамп требует отдать ему обогащённый уран и открыть Ормуз. Власти Тегерана - категорически отказываются.

Ночью в Вашингтоне и Тегеране прошли экстренные совещания. Трамп обсуждал дальнейшие шаги со своей командой. Президент Ирана - со своей. Но, судя по тому, что по итогам до сих пор нет внятных заявлений, напрашивается один вывод - воевать вроде и не хочется, но и дипломатия беспомощно барахтается где-то в водах Персидского залива.