Собянин поздравил Театр имени Ермоловой с вековым юбилеем

Московский драматический театр имени Ермоловой вот уже сто лет радует зрителей богатым и постоянно обновляемым репертуаром. Только в прошлом году спектакли посетили около 95-ти тысяч зрителей.

На своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив учреждения с юбилеем и пожелал незабываемых постановок, бесконечного вдохновения и несмолкающих аплодисментов.

В настоящее время театр Ермоловой под руководством Олега Меньшикова переживает новый этап развития. Спектакли получают признание профессионального сообщества. Особое внимание уделяется молодёжи и развитию новых творческих кадров.

Недавно запущена программа стажировки для выпускников профильных вузов. В честь столетия на сцене театра пройдут музыкальные вечера, спектакли, модный показ и другие мероприятия.