В парке "Орион" на ВДНХ заработали новые аттракционы

Фестивали, экскурсии, аттракционы и насыщенная развлекательная программа. Весенне-летний сезон стартовал на ВДНХ. Для гостей церемонии открытия подготовили праздничное шоу - театральное и цирковое представление, а также парад уборочной техники.

Специально для этого необычного зрелища композитор и водители записали рёв моторов, а в роли актёров выступили сами работники выставки - садовники, озеленители, инженеры, механики.

Одновременно распахнул свои двери парк "Орион". В этом сезоне посетителей ждут не только хорошо знакомые и уже полюбившиеся аттракционы, но и новинки.

Алексей Горбунов, генеральный директор тематического парка аттракционов "Орион": "Наши традиционные активности, такие как канатная дорога - воздушный трамвай, прокатившись на которой вы можете с высоты обозреть территорию выставки и кусочек Москвы, павильоны "Кинопанорама", "Театр сказок", "Дом страха". В этом году мы открываем к началу сезона три новых аттракциона: "Орбита детства", "Станция Андромеда" и "Аэрокосмический институт".