"Тотальный диктант" посвятили детству Пушкина

Сотни тысяч человек по всей России и ещё в 55-ти странах мира приняли участие в масштабной просветительской акции "Тотальный диктант". Проверить свой уровень грамотности можно было онлайн, а также очно - посетив одну из многочисленных площадок проекта, расположенных в школах, библиотеках, музеях. В этом году текст посвящён детству Александра Сергеевича Пушкина.

Участники пишут, педагоги проверяют и ставят оценки. Всё, как положено. Употребление прописных и строчных букв, сложные случаи раздельного и дефисного написания, пунктуация при вводных словах, оформление прямой речи. Для тех, кто боится ошибок, организаторы напоминают: Главная цель - не оценка, а возможность освежить знания.

Столица диктанта этого года - Улан- Удэ. Там и читал свой текст писатель Алексей Варламов. 19-ть часовых поясов, шесть континентов, свыше сорока стран и сотни тысяч желающих проверить свою грамотность.

Организаторы материал диктанта перевели на 26-ть языков: от аварского и азербайджанского до осетинского и бурятского. Тот случай, когда слово действительно объединяет.