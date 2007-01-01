Колыбель хрущёвок: чем живёт московский район Академический

Этот район считается колыбелью советских хрущёвок. Первую в 1958 году построили именно здесь. Тут расположен крупнейший естественно-научный музей Европы. Одних только зубов ископаемых акул в его коллекции больше 110 тысяч. Название района легко объяснить тем, что здесь расположены сразу девять научно-исследовательских институтов.

Всё это - о районе Академический. Он Александру Ф. Скляру -о сих пор снится. Самые яркие школьные воспоминания связаны именно с этими местами. С восьмого класса Скляр вёл в школе №45 радиогазеты - был первым редактором, а в кинотеатр "Ракета" (позже он назывался "Улан-Батор") часто бегал на премьеры вместе с друзьями. Сейчас, правда, облик здания остался только в памяти москвичей.

Со времён детства Александра Ф. Скляра в районе многое поменялось. В 90-е годы на улице Вавилова построили новое здание для Дарвиновского музея. Сегодня его посетителей встречают скульптуры древних животных в натуральную величину, останки которых найдены на территории России.

2007 года вокруг музея начала формироваться экологическая тропа. В результате строительная площадка превратилась в зелёную познавательную зону. А экспонаты самого Дарвиновского музея- наглядно рассказывают об эволюции животных. Новинки появляются регулярно.

Улица Вавилова, пожалуй, единственная в районе, которая связана с именем учёного. В основном здесь увековечены революционеры и политики - улицы Кедрова, Шверника, Гримау, Кржижановского. Но тем не менее, академический шлейф, здесь присутствует. Зато в соседнем районе - здание Российской академии наук. Поэтому не удивительно, что новая станция метро Троицкой линии – "Академическая" - посвящена трём векам отечественной науки.

Район постепенно обновляется. Сразу 19-ть пятиэтажек включены в программу реновации. Вокруг новых домов - благоустроенная территория. Есть подземная парковка, места для хранения велосипедов, красочная современная детская площадка.