Нанесён удар по цехам производства БПЛА на Украине

Российская авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по цехам производства и местам подготовки к запуску беспилотников дальнего действия на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

Также поражены объекты энергетической инфраструктуры противника, которые использовались в интересах военных, и пункты временной дислокации вооружённых формирований.

Силы ПВО за сутки сбили шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, ракету "Нептун" и 274 дрона ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолёт, 284 вертолёта и 135 644 беспилотника врага.