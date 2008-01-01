Москва и Подмосковье формируют единое транспортное пространство

Москва и область формируют единое транспортное пространство. Об этом подробно рассказал Сергей Собянин.

В регионе реализуется уникальный проект - бесшовная транспортная система. Первый этап проекта уже завершён: запущено 25 автобусных маршрутов в западном, северо-западном и северном направлениях.

В этом году в общую систему интегрируются ещё 54 маршрута, а после её формирования в 2008 году появятся дополнительные транспортные возможности по развитию инфраструктуры и в Подмосковье.

Мэр назвал проект "Москва — область" одним из крупнейших в стране примеров системной интеграции транспортных систем смежных регионов.