Журналисты узнали о многочасовой истерике Трампа

Дональд Трамп несколько часов кричал на своих подчинённых в день, когда Иран сбил американский истребитель. Об истерике президента пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Инцидент в Иране произошёл в начале апреля. Глава Белого дома, испугавшись повторения кризиса с заложниками 1979 года, кричал на помощников и требовал немедленно начать поисковую операцию по спасению пилотов сбитого иранцами F-15.

Впоследствии, как сообщало командование, спасательная операция прошла успешно: двух членов экипажа самолёта нашли и доставили в безопасное место. Правда, издание Military Watch Magazine утверждало, что во время проведения операции США и Израиль потеряли в общей сложности ещё 11 летательных аппаратов.

4 ноября 1979 года иранские студенты ворвались в посольство США в Тегеране и взяли в заложники 66 американских дипломатов и сотрудников. Попытка освободить американцев путём вооружённой спецоперации провалилась. Заложники были освобождены в день инаугурации Рональда Рейгана 20 января 1981 года в результате переговоров.