Трамп снова пригрозил Ирану уничтожением мостов и электростанций

Американские представители направляются в Исламабад и прибудут туда завтра для переговоров. Об этом написал Дональд Трамп в соцсети Тruth social. По его словам, в случае отказа Тегерана от сделки США уничтожат все электростанции и мосты в Иране. С аналогичной угрозой глава Белого дома уже выступал некоторое время назад.

Ещё Трамп обвинил Тегеран в нарушении соглашения о прекращении огня. По утверждению президента, накануне иранские военные открыли огонь в Ормузском проливе, обстреляны французский корабль и грузовое судно из Великобритании.

На прошлой неделе Иран и США договорились о временном прекращении боевых действий и открытии Ормузского пролива. Накануне представитель КСИР заявил, что Иран снова закрыл пролив. Требования Трампа о передаче обогащённого урана Штатам в Иране назвали неприемлемыми.