Иран назвал условие для возобновления переговоров с США

Власти Ирана примут решение о направлении переговорной группы в Пакистан для продолжения диалога с США только после того, как Вашингтон снимет морскую блокаду, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Ранее сегодня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что его представители завтра прибудут в Исламабад для переговоров с иранской делегацией. В случае отказа Тегерана от сделки США уничтожат все электростанции и мосты в Иране, пообещал уже не в первый раз хозяин Белого дома.

На прошлой неделе Иран и США договорились о временном прекращении боевых действий и открытии Ормузского пролива. Накануне представитель КСИР заявил, что Иран снова закрыл пролив. Требования Трампа о передаче обогащённого урана Штатам в Иране назвали неприемлемыми.