Перепетый хит Юрия Шатунова взорвал Сеть, но есть нюанс

Соцсети на днях облетело видео, на котором, пожалуй, самый известный американский рэпер Канье Уэст на английском языке перепевает песню "Седая ночь" группы "Ласковый май". Выглядит на удивление органично. У легендарной композиции стремительно началась новая жизнь: кавер-версии на неё стали записывать и другие музыканты. А экс-продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин весьма двусмысленно порадовался происходящему из солнечного Майами.

Слезы умиления, культурный шок и вопрос: "Что случилось с Канье?". Бередящая душу мелодия покорила миллионы слушателей, взлетела на первое место в самом популярном международном проекте по распознаванию аудиофайлов. А ведь раньше американский рэпер Канье Уэст особой трогательностью не отличался.

Оказалось, что кавер сгенерирован с помощью нейросети из концерта Канье в Лос-Анджелесе и "Седой ночи" Юрия Шатунова. Причем всё сделано так тонко, что даже друзья солиста "Ласкового мая" удивились.

Профессионалы, конечно, сразу всё поняли. Дин перепевает русские хиты не первый год . Он вырос за границей, но его родители песни своей молодости постоянно слушают. Так что решил всем сделать приятно. И зашло!

"Седую ночь" Шатунова он тоже в своё время перепел. Феноменального успеха, как нынешняя версия, не обрёл. А то, что это нейросеть, разглядел моментально.

Тут же проявился бывший продюсер "Ласкового мая". Объявленный в розыск по делу о мошенничестве Андрей Разин быстро подсуетился и выложил ролик на стриминговых сервисах со словами "Мы уже звучим по всему миру". О том, что видео сгенерировал совершенно другой человек, молчит.

Автору под ником Август Септемберов слава не нужна, он и так в шоке от обрушившегося на него внимания. Работает тихо, изящно и патриотично. Например, самая популярная певица на планете Тейлор Свифт, благодаря ему и нейронке поёт с надрывом "Владимирский централ".

Август признаётся, что каверы делает для собственного удовольствия. Монетизировать процесс не собирается. А зря. Ведь популярность его видео набирает обороты. Под песню Шатунова теперь рекламируют спорт.

Калем - родом из Западной Африки. Он исполняет "Седую ночь" так талантливо, что многие думают - это нейронка. Музыкант не обижается. Говорит, времена сейчас такие - ИИ везде. Приходится конкурировать. На волне планетарной популярности песни автоматически всплывает вопрос об авторских правах. Кому платить и сколько?

Песню "Седая ночь" написал основатель и первый руководитель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов. Но авторские права на репертуар принадлежат вдове Юрия Шатунова. Никаких претензий к нынешней нейроверсии она не предъявляла, потому что официального релиза не было. Если бы был - пришлось бы договариваться. Иначе - блокировка и штраф до пяти миллионов. Прецеденты были - собравший миллионы просмотров кавер на песню про "Снегурочку" из мультика "Ну, погоди!" заблокировали моментально.

Сообщество поклонников Юрия Шатунова - люди неравнодушные, к нейросети относятся с опаской. Но нашумевший кавер приняли на ура. Говорят: пока Шатунову не присвоили звание народного артиста, он стал - международным. Тысячи комментариев со всех концов света - тому подтверждение. И самое любопытное: кавер с использованием нейронки может создать любой желающий, минут за пятнадцать.