Тигр прыгнул на зрителей в ростовском цирке: жуткие кадры сняли очевидцы

В Ростове-на-Дону полиция проводит проверку в связи с инцидентом в цирке, во время представления тигр выпрыгнул в зрительный зал. По какой-то причине внезапно опустилась металлическая сетка, которая отделяла манеж от трибун. Один из хищников в мгновение ока перескочил препятствие и отправился бродить между кресел.

Некоторые гости шоу в испуге начали выбегать на улицу, но большинство остались на своих местах, следуя инструкции работников цирка сохранять спокойствие и не делать резких движений. Взрослые прикрывали собой детей, а кто-то даже снимал происходящее на телефон. Обошлось без пострадавших. Тигра удалось быстро загнать в вольер.