В Болгарии закрылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах. Явка превысила 35%, согласно первым неофициальным данным, лидирует партия бывшего президента страны Румена Радева.

Его коалиция "Прогрессивная Болгария" набирает более 37% голосов. Предвыборная кампания Радева строилась на обещании стабильности на фоне затяжного политического кризиса. Он неоднократно заявлял, что придерживается исключительно проболгарских позиций.

А ещё Румен Радев выступает против военной поддержки Украины и призывает к улучшению отношений с Москвой.