Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США, который должен был стартовать завтра в Исламабаде. Об этом сообщает IRNA. По информации агентства, заявления Вашингтона не соответствуют действительности и являются американской медиа-игрой, направленной на оказание давления на Иран.

Ранее агентство Tasnim сообщало, что власти Ирана примут решение о направлении переговорной группы в Пакистан для продолжения диалога с США только после того, как Вашингтон снимет морскую блокаду иранских портов.

До этого Дональд Трамп сообщил, что его представители завтра прибудут в Исламабад для переговоров с иранской делегацией. В случае отказа Тегерана от сделки США уничтожат все электростанции и мосты в Иране, пообещал уже не в первый раз хозяин Белого дома.

На прошлой неделе Иран и США договорились о временном прекращении боевых действий и открытии Ормузского пролива. Накануне представитель КСИР заявил, что Иран снова закрыл пролив.