США несерьезно относятся к урегулированию конфликта в Иране

США несерьезно относятся к урегулированию конфликта, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи. По его словам, на это указывают угрозы иранским кораблям со стороны американских сил и нелогичные требования Вашингтона к Тегерану.

"Угрозы иранским портам и кораблям, а также нелогичные требования Вашингтона доказывают несерьезность США по отношению к урегулированию в регионе. Противоречивая позиция и нарушения США режима прекращения огня доказывают недобрые намерения Америки", — отметил Арагчи в ходе телефонного разговора с главой МИД Пакистана Исхаком Даром.

Вчера США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе. Они пробили дыру в машинном отделении за попытку якобы прорвать морскую блокаду, сообщил Трамп. После этого ВС Ирана заявили о нанесении ударов беспилотниками по американским военным кораблям, сообщило агентство Tasnim.